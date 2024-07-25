47 مئوية.. "الدمام والأحساء" تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وأوضح المركز أن الدمام والأحساء سجلتا أعلى درجة حرارة 47 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 46 مئوية في الصمان، و45 درجة في حفر الباطن والدهناء، و44 مئوية في الرياض والخرج وشرورة والتنهات.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها الباحة 18 درجة، وأبها 19 درجة، والطائف 21 مئوية، والقريات 23.
وتوقع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة) كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، الرياض، نجران).