47 مئوية.. "الدمام والأحساء" تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وتوقع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة) كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، الرياض، نجران).