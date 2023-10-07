قيمة كلٍّ منها 50 ألف ريال.. "كتاب الرياض" يكرّم الفائزين بجوائزه لعام 2023

نظّمت هيئةُ الأدب والنشر والترجمة، اليوم "السبت" حفلَ تكريم الفائزين بجوائز معرض الرياض للكتاب 2023، على مسرح الرياض بمعرض الكتاب المقام في حرم جامعة الملك سعود، تحت شعار "وجهة ملهمة".
وشهد الحفلُ عزفَ السلام الوطني السعودي، ومعزوفة وطنية على نغمات العود.
وأكّد رئيسُ هيئة الأدب والنشر والترجمة، الدكتور محمد حسن علوان، في كلمته؛ أنّ القيادة السعودية سخرت كافة الموارد لتنظيم معرض الرياض للكتاب، وبقية الفعاليات التي تنظّمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، انطلاقًا من دور المملكة الريادي في رعاية الثقافة والفكر.
وبيّن "علوان" أن معرض الرياض للكتاب أتاح فرصًا غير مسبوقة للناشرين العرب لتوزيع إصداراتهم في معارض الكتاب السعودية، مشيرًا إلى أن فريق العمل في الهيئة ينظر إلى المشاركين في المعرض كشركاء وليسوا كمستفيدين.
وفاز بجائزة التميُّز في النشر، الدارُ العربية للعلوم "ناشرون"، فيما فاز بجائزة التميُّز في النشر للأطفال، دار الهدهد، بينما فاز بجائزة التميُّز في النشر "فئة الترجمة" دار صفصافة، في حين فاز بجائزة التميُّز في النشر "فئة المنصات الرقمية" مجموعة تكوين المتحدة، كما فاز بجائزة التميز في النشر "فئة المحتوى السعودي" دار أدب.
وتبلغ قيمة الجائزة لكل فئة 50 ألف ريال سعودي، والجوائز مقدّمة من مجموعة روشن العقارية.
يذكر أن جوائز معرض الرياض للكتاب تهدف إلى تحفيز الجيل الصاعد والأجيال السابقة على المشاركة والتفاعل في المعرض واقتناء الكتب، التي تثري ثقافتهم، وتعزّز انتماءهم لهويتهم المحلية، وتشجيع وتمكين الابتكار في مجال النشر واستخدام التقنيات الجديدة، والوصول لكافة الشرائح المستهدفة لإصدارات الدور بطرق إلكترونية وذات طابع مستدام، وأن يكون معرض الرياض الدولي للكتاب علامة فارقة في خارطة معارض الكتاب الدولية، ووجهة محفزة وبشكل دائم لكل دور النشر، وخلق تجربة نوعية ومميزة لدور النشر.