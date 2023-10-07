قيمة كلٍّ منها 50 ألف ريال.. "كتاب الرياض" يكرّم الفائزين بجوائزه لعام 2023

وفاز بجائزة التميُّز في النشر، الدارُ العربية للعلوم "ناشرون"، فيما فاز بجائزة التميُّز في النشر للأطفال، دار الهدهد، بينما فاز بجائزة التميُّز في النشر "فئة الترجمة" دار صفصافة، في حين فاز بجائزة التميُّز في النشر "فئة المنصات الرقمية" مجموعة تكوين المتحدة، كما فاز بجائزة التميز في النشر "فئة المحتوى السعودي" دار أدب.