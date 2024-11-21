تجسيدًا للطموح السعودي في الريادة.. "بلاك هات" تعود بنسختها الثالثة بملهم الثلاثاء المقبل

ويضمّ "بلاك هات" عدة منصّات ومسارح؛ وهي: القمة التنفيذية، وآرسنال، وورش العمل التقنية، وبلاك هات كامبس، وديب دايف، إلى جانب مسابقة سايبر سييد؛ حيث تأتي نسخة هذا العام بمشاركة أكثر من 300 متحدث، و450 جهة عارضة، و350 ورشة عمل، ويشارك في هذه النسخة العديدُ من الخبراء في الأمن السيبراني؛ مثل: رئيس قسم البيانات في مجتمع الاستخبارات "لوري وايد"، ومدير أمن المعلومات ونائب الرئيس الأول للبرمجيات لدى Relativity Space "عمر خان"، ورئيس قطاع الأمن السيبراني في Headway "سوزان تشيانغ"، ورئيس قطاع الأمن السيبراني في Groq "توني واتسون"، ورئيس قطاع الأمن السيبراني لدى Prada Group "يوغو فينيولو لوتاتي"، والعديد من المتحدثين.