تجسيدًا للطموح السعودي في الريادة.. "بلاك هات" تعود بنسختها الثالثة بملهم الثلاثاء المقبل

تعود فعالية الأمن السيبراني الأكثر حضورًا في العالم "بلاك هات" بنسختها الثالثة في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024م، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "تحالف" إحدى شركات الاتحاد بالشراكة مع "إنفورما" العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي: "استضافة فعاليات مثل بلاك هات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المملكة العربية السعودية، تجسد طموح المملكة للريادة في مجال الأمن السيبراني، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ونهدف إلى تعزيز بيئة رقمية آمنة تدعم التعاون العالمي في مجال الأمن السيبراني، وتحفز الابتكار، وتطور الكفاءات من خلال مبادرات مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات العالمية".
ويضمّ "بلاك هات" عدة منصّات ومسارح؛ وهي: القمة التنفيذية، وآرسنال، وورش العمل التقنية، وبلاك هات كامبس، وديب دايف، إلى جانب مسابقة سايبر سييد؛ حيث تأتي نسخة هذا العام بمشاركة أكثر من 300 متحدث، و450 جهة عارضة، و350 ورشة عمل، ويشارك في هذه النسخة العديدُ من الخبراء في الأمن السيبراني؛ مثل: رئيس قسم البيانات في مجتمع الاستخبارات "لوري وايد"، ومدير أمن المعلومات ونائب الرئيس الأول للبرمجيات لدى Relativity Space "عمر خان"، ورئيس قطاع الأمن السيبراني في Headway "سوزان تشيانغ"، ورئيس قطاع الأمن السيبراني في Groq "توني واتسون"، ورئيس قطاع الأمن السيبراني لدى Prada Group "يوغو فينيولو لوتاتي"، والعديد من المتحدثين.
وتحضر كبرى شركات التقنية والأمن السيبراني في العالم؛ مثل: هبوب، وGoogleCloud Security، وسيسكو، وsirar by stc، وتريند مايكرو، وعلي بابا كلاود، وسايت، وسيبراني، وFortinet، وPalo Alto Networks، وسلام، بالإضافة إلى العديد من الشركات الكبرى.
وتعود منطقة الفعاليات التي تأتي برعاية من "هبوب" هذا العام، بجوائز أكثر من 2,000,000 ريال للمتسابقين والزوار، وتحتضن المنطقةُ أكثرَ من 10 تحديات؛ مثل: تحدي الطائرات، والمنازل الذكية، وأجهزة المستشفيات، والبنية التحتية، وفك الأقفال، والسيارات، والشاحنات، والعديد من الفعاليات الأخرى.
وينظّم "بلاك هات" النسخةَ الأكبر من مسابقة "التقط العلم" على مستوى العالم بجوائز تصل إلى 790,000 ريال؛ حيث يخصّص منها 90,000 ريال كجوائز حصرية للفرق السعودية، إلى جانب كأس منصّة مكافآت الثغرات بجوائز تصل إلى 300,000 ريال؛ حيث يأتي التحدي على مسارين للمحترفين والناشئين.
يذكر أن المملكة تستضيف الفعالية للمرة الثالثة بعد النجاح الكبير في النسختين الماضيتين؛ حيث تعدُّ أحد أهم المحافل العالمية في الأمن السيبراني، وقد انطلقت من لاس فيغاس وأصبحت حدثًا عالميًّا يقام في العديد من دول العالم، والتسجيل متاح عبر الرابط .