مشاري القرني يُنهي برنامج قيادات سعوديةX10    ضمن مبادرة مسك قادة

وأوضح القرني أن البرنامج مكّنه من اكتساب أدوات جديدة لفهم التحديات من زوايا مختلفة، ووضع استراتيجيات مبتكرة ومؤثرة لدفع عجلة التطوير في القطاعات المستهدفة. وأشار إلى أن هذه التجربة عززت من عزيمته على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، معرباً عن شكره العميق لمؤسسة مسك قيادة على دعمها المتواصل للشباب السعودي.