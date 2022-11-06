"آركو" تشارك في مؤتمر الممارسات الذكية في التعامل مع حالات الطوارئ

تشارك الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" في المؤتمر العلمي للممارسات الذكية في التعامل مع حالات الطوارئ بالرياض خلال الفترة من 7 ــ 9 نوفمبر 2022 وذلك بورقة علمية بعنوان "دور المركز العربي للاستعداد للكوارث في التأهب والتعامل مع حالات الكوارث في الوطن العربي".
وتناولت الورقة تجربة المركز في التعامل مع الكوارث في العالم العربي؛ وتم إنشاء المركز ليكون مركزاً إقليمياً يخدم الوطن العربي في مجال الإنذار المبكر وإرسال التنبيهات ونشر التقارير والعمل خلال فترات الكوارث الثلاث "قبل ــ أثناء ــ بعد الكارثة"؛ ويركز على تعزيز قدرات الجمعيات الوطنية العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لمواجهة أخطار الكوارث الطبيعية وتدريب منسوبيها على استخدام أحدث نظم الإنذار المبكر بالإضافة إلى تدريبيهم على تحليل صور ومعلومات الأقمار الاصطناعية؛ ويسعى المركز إلى تعزيز استجابة الجهات المعنية لحماية المجتمعات من أخطار الكوارث.
يشار إلى أن المؤتمر ينطلق برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية؛ وتنظمه المديرية العامة للدفاع المدني ويهدف إلى استثمار التقنية وتقديم الحلول المبتكرة والذكية في مواجهة حالات الطوارئ بما يحقق سلامة وحماية الأرواح والممتلكات.