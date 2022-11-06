"آركو" تشارك في مؤتمر الممارسات الذكية في التعامل مع حالات الطوارئ

وتناولت الورقة تجربة المركز في التعامل مع الكوارث في العالم العربي؛ وتم إنشاء المركز ليكون مركزاً إقليمياً يخدم الوطن العربي في مجال الإنذار المبكر وإرسال التنبيهات ونشر التقارير والعمل خلال فترات الكوارث الثلاث "قبل ــ أثناء ــ بعد الكارثة"؛ ويركز على تعزيز قدرات الجمعيات الوطنية العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لمواجهة أخطار الكوارث الطبيعية وتدريب منسوبيها على استخدام أحدث نظم الإنذار المبكر بالإضافة إلى تدريبيهم على تحليل صور ومعلومات الأقمار الاصطناعية؛ ويسعى المركز إلى تعزيز استجابة الجهات المعنية لحماية المجتمعات من أخطار الكوارث.