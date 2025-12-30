268 مشروعًا سعوديًا في اليمن تعزز التنمية وتدعم الاستقرار

وفي قطاع المياه، غطت المشاريع 100% من احتياجات مدينة الغيضة، و50% من احتياجات سقطرى، و10% في عدن، فيما حقق قطاع النقل أثرًا على 14 مليون مستفيد، من خلال تأهيل الطرق والمطارات والموانئ، ومن أبرز المشاريع: طريق العبر، منفذ الوديعة، مطار عدن، ميناء نشطون، وميناء سقطرى.