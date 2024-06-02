المجلس الصحي السعودي يعقد اجتماعه الدوري ويُصدر مجموعة من القرارات

ووافق المجلس على توحيد مسميات المرافق داخل أقسام الطوارئ؛ لتسهيل نقاط التواصل، وفَهم آليات العمل في تلك الأقسام، وتحسين وتوحيد لغة التوعية للمجتمع، إضافة إلى الموافقة على اللائحة الإدارية للأمانة العامة للمجلس، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، واللائحة المالية والإدارية للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وكذلك اعتماد ميزانية المجلس الصحي السعودي والمراكز التابعة له للعام المالي 2025م.