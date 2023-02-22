"آل طاوي": يوم التأسيس تخليد لماض عريق متجذر في النفوس

رفع عضو مجلس الشورى عبدالله بن أحمد آل طاوي التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس في عامه الثاني.
وأوضح "آل طاوي" أن هذه الذكرى الخالدة لها مكانة خاصة في القلوب وعمق متجذر في النفوس وتأتي على جميع نفوس أبناء هذا الوطن المعطاء والجميع ينعم برغد العيش والأمن الدائم الذي شهد به القاصي قبل الداني، والأمان الذي يُظل ربوع هذه البلاد.
وأضاف أن هذه المناسبة تخليد لماض عريق وضع لبناته الأولى الإمام محمد بن سعود، ليغدوا مستقبل دولة عظيمة انتهى بها المقام بعد حوالي ٣٠٠ سنة في مصاف دول العالم المتقدمة في جميع المجالات وعلى اختلافها وذات تأثير عالمي في المجالين السياسي والاقتصادي على مستوى العالم .
وأشار إلى أن يوم التأسيس هو معانقة للتاريخ واستذكار لملحمة توحيد الوطن على رسالة التوحيد الخالدة وهو فخرٌ واعتزاز بمنجزات وتطورها في مختلف الميادين. سائلاً الله أن يديم على المملكة أمنها وأمانها، وأن تكون نبراساً في التقدم والتطور على مستوى العالم.