"آل طاوي": يوم التأسيس تخليد لماض عريق متجذر في النفوس

وأوضح "آل طاوي" أن هذه الذكرى الخالدة لها مكانة خاصة في القلوب وعمق متجذر في النفوس وتأتي على جميع نفوس أبناء هذا الوطن المعطاء والجميع ينعم برغد العيش والأمن الدائم الذي شهد به القاصي قبل الداني، والأمان الذي يُظل ربوع هذه البلاد.