ضيوف "برنامج خادم الحرمين للحج" يزورون مُجمّع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة اليوم، مُجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، واطلعوا على الجهود التي تُبذل في مجال خدمة القرآن الكريم، وطباعته، وإيصاله إلى المسلمين في أرجاء المعمورة.
واستمع ضيوف البرنامج خلال زيارتهم للمجمّع الذي يُعدُّ أكبر منشأة متخصّصة في طباعة المصحف الشريف على مستوى العالم، إلى شرحٍ تناول مراحل إعداد المصحف، بدءًا بمراجعته، وتدقيقه، مرورًا بأعمال طباعته وترجمته، وتوزيعه على المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
ونوّه الضيوف، بما شاهدوه من تطوّر تقنيّ، ودقة عالية في مراحل العمل والعناية بكتاب الله تعالى وطباعته وترجمة معانيه بعدة لغات، مشيدين بالدعم الكبير الذي يحظى به المجمّع من القيادة الرشيدة، والإسهام في رفع طاقته الإنتاجية، وتحقيق جودة طباعية يُشهد لها عالميًا، مُعربين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة في المملكة، على ما توليه من عناية فائقة بكتاب الله الكريم، طباعةً ونشرًا وتعليمًا، مثمّنين جهود وزارة الشؤون الإسلامية، في تعزيز رسالة المملكة في خدمة القرآن الكريم ونشره.
وقدّم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في ختام الزيارة، نُسخًا من المصحف الشريف، وترجمة معانيه لضيوف برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة"، البالغ عددهم 2443 حاجًا وحاجة من أكثر من 100 دولة، والذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس، بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام، للصلاة في المسجد النبوي، وزيارة المعالم التاريخية والحضارية بالمنطقة، قبل المغادرة إلى أوطانهم.