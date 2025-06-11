ضيوف "برنامج خادم الحرمين للحج" يزورون مُجمّع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

ونوّه الضيوف، بما شاهدوه من تطوّر تقنيّ، ودقة عالية في مراحل العمل والعناية بكتاب الله تعالى وطباعته وترجمة معانيه بعدة لغات، مشيدين بالدعم الكبير الذي يحظى به المجمّع من القيادة الرشيدة، والإسهام في رفع طاقته الإنتاجية، وتحقيق جودة طباعية يُشهد لها عالميًا، مُعربين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة في المملكة، على ما توليه من عناية فائقة بكتاب الله الكريم، طباعةً ونشرًا وتعليمًا، مثمّنين جهود وزارة الشؤون الإسلامية، في تعزيز رسالة المملكة في خدمة القرآن الكريم ونشره.