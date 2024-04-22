"الفجر" يكشف تفاصيل رحلة الـ 1000 كلم على درب زبيدة التاريخي

وتابع: "ومن أهم أهداف درب زبيدة الخاصة اكتشاف ذاتي والتحّدي الكبير الذي تحديت فيه نفسي -ولله الحمد- بقطع ألف كيلومتر، والتحدّي الكبير هو تحمُّل جميع الظروف الجوية وأحوال الطقس، ووعورة التضاريس، حيث توجد أجزاءٌ من الدرب مقام عليها منشآت ومزارع، فلا نجد سبيلاً إلى أن نتسلق جبل، ناهيك عن بعض المخاطر التي واجهتنا من قلة الماء الذي نستخدمه، حيث إننا نسير في مناطق نائية وبعيدة عن المدن والقرى".