بما يشمل رعاية كأس العالم FIFA 2026.. أرامكو شريكاً عالمياً رئيسياً لـFIFA

وقّعت أرامكو السعودية، اتفاقية شراكة عالمية مدتها 4 أعوام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وستكون أرامكو شريكاً عالمياً رئيسياً لـFIFA، بما يشمل حقوق رعاية عدة بطولات، منها كأس العالم FIFA 2026 وكأس العالم للسيدات FIFA 2027.
وتعليقًا على هذا التطور، قال رئيس الفيفا جاني إنفانتينو: "يسرّنا الترحيب بأرامكو في كنف عائلة الفيفا من الشركاء العالميين، من شأن هذه الشراكة أن تساعد الفيفا على التنظيم الناجح لأهم بطولاته خلال السنوات الأربع المقبلة، وكما هو الحال بالنسبة لكافة اتفاقياتنا التجارية، ستمكننا من توفير دعم أكبر للاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 في أرجاء العالم".
وأضاف: "تتمتّع أرامكو بسجل حافل في دعم فعاليات عالمية المستوى، مع تركيز على المبادرات الرياضية التي تتوجه إلى القواعد الشعبية، ولهذا نتطلّع إلى التعاون مع القائمين على الشركة في مجموعة متنوعة من المبادرات على مدى السنوات المقبلة".