"وثيقة العمل الحر" هل تمنع الحصول على دعم حساب المواطن؟.. توضيح البرنامج

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الحصول على الدعم يشترط الإفصاح عن إجمالي الدخل بما فيه حالات وجود أي دخل إضافي، وفي حال انطبقت شروط الأهلية وكان المتقدم مستحقًّا سوف يشمله الدعم.