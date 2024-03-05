"وثيقة العمل الحر" هل تمنع الحصول على دعم حساب المواطن؟.. توضيح البرنامج

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الحصول على الدعم يشترط الإفصاح عن إجمالي الدخل بما فيه حالات وجود أي دخل إضافي، وفي حال انطبقت شروط الأهلية وكان المتقدم مستحقًّا سوف يشمله الدعم.
جاء ذلك في رد البرنامج على سؤال أحد المتابعين على حساب خدمة المستفيدين؛ مفاده: إذا كان لدى الشخص وثيقة العمل الحر؛ فهل يستطيع الحصول على الدعم من حساب المواطن؟
وأضاف أنه في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، ويمكنك معرفة قيمة الاستحقاق للدعم في حال انطباق شروط الأهلية من خلال الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa.