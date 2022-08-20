"أداء": المملكة تقدمت في 16 مؤشرًا للتنافسية العالمية بقطاع التعليم

كما تقدمت المملكة 9 مراكز في مؤشر إنجازات التعليم العالي، و8 مراكز في مؤشر التصنيفات العالمية للجامعات، و5 مراكز في مؤشر خريجي التعليم الجامعي في تخصصات العلوم الفنية، و4 مراكز في مؤشر حقوق الملكية الفكرية.