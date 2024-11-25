"الفالح": 1.238 مستثمرًا دوليًّا ينالون الإقامة المميزة في المملكة

وأوضح أن هذه الخطوة تُسهِم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدّمها الإقامة المميزة؛ مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعَد تعبيرًا عمليًّا لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.