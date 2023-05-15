غدًا.. الرياض تجمع العقول لعرض تجربة العملاء وقادة الفكر في مؤتمر E3

وتعد "جسور للتجربة الشاملة"، والتي تشارك بشكل أساسي في جلسات المؤتمر الحوارية على مدى اليومين، هي أولى المبادرات بالمملكة التي تعتمد على مفهوم التجربة الشاملة كمنهجية واستراتيجية رئيسية لتقديم خدماتها، التي تعمل على تحسين تجربة جميع عناصر العمل وتقليل التكاليف التشغيلية للمنشآت.