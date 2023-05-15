غدًا.. الرياض تجمع العقول لعرض تجربة العملاء وقادة الفكر في مؤتمر E3

تجمع الرياض، يوم غد، العقول الرائعة الملهمة لتعزيز تجربة العملاء، وسيلتقي ممارسو تجربة العملاء وقادة الفكر لتبادل الأفكار في تحسين تجربة العملاء، وذلك في مؤتمر E3؛ وذلك بهدف تسريع النمو والابتكار المرتكز على العملاء عبر عرض قصص نجاح استراتيجيات ومبادرات عملية.
وينطلق المؤتمر يوم غد ويستمر ليومين في فندق كراون بلازا-المدينة الرقمية بشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتشارك "جسور للتجربة الشاملة"، إحدى مبادرات "تمكين للتقنيات" بالمؤتمر الذي يستمر ليومين في مجال تجربة العميل، من خلال عرض أحدث المنهجيات وقصص النجاح الإقليمية والدولية.
وتسهم تمكين للتقنيات ممثلةً في "جسور للتجربة الشاملة" في ربط قطاع تجربة العميل في الشرق الأوسط بالممارسين المعترف بهم والاطلاع على أحدث الاستراتيجيات التي تغطي كل الجوانب العملية والوظيفية في هذا القطاع.
وتعد "جسور للتجربة الشاملة"، والتي تشارك بشكل أساسي في جلسات المؤتمر الحوارية على مدى اليومين، هي أولى المبادرات بالمملكة التي تعتمد على مفهوم التجربة الشاملة كمنهجية واستراتيجية رئيسية لتقديم خدماتها، التي تعمل على تحسين تجربة جميع عناصر العمل وتقليل التكاليف التشغيلية للمنشآت.