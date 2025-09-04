هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز تدشّن ثلاثة مشاريع نوعية لحماية البيئة

وأوضحت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، أن من أبرز إنجازات المرحلة الأولى من مشروع الحواجز والحماية، إعادة تأهيل (178) بترة خرسانية على محيط المحمية الخارجي، وتجديد أكثر من (32) ألف متر طولي من السياجات حول روضات الخفس الجنوبية والشمالية ونورة بإجمالي (25,700) شاخص معدني، وتمديد أكثر من (73) ألف متر طولي من الحواجز الحجرية، إضافة إلى (100) لوحة إرشادية و(12) بوابة معدنية تنظم دخول الزوار ومساراتهم، كما تم إنشاء بوابة الخفس الحجرية التي استخدم في بنائها أكثر من (500) قطعة حجر وزُيّنت بشعار المحمية؛ لتكون معلمًا بارزًا يجمع بين الوظيفة الجمالية والحماية.