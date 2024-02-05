تتويج طلاب جدة بلقب "فرسان التعليم" على مستوى المملكة

وكان فرسان جدة (بسام عبدالمعتني المزروعي - ثانوية علي بن أبي طالب ورائد بسام المرامحي - ثانوية الفيصلية للموهوبين وفجر عبدالرحمن الكعيد - ثانوية البيان النموذجية وشموخ مناحي القحطاني - الثانوية 109) قد تأهلوا إلى النهائي أمام فرسان الطائف بعد تفوقهم في ثلاث جولات؛ الأولى أمام فرسان الباحة في دور الـ 16 بنتيجة 52 نقطة مقابل 47 نقطة، وفي دور الثمانية أمام زملائهم فرسان تعليم تبوك بنتيجة 55 نقطة مقابل 51 نقطة، ليواصلوا تفوقهم في نصف النهائي أمام زملائهم فرسان تعليم عسير بنتيجة 37 نقطة مقابل 34 نقطة، وتأهلهم إلى نهائي المسابقة وتحقيقهم المركز الأول ودرع بطولة المسابقة، بالإضافة إلى جائزة مالية مقدارها 70 ألف ريال.