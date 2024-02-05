تتويج طلاب جدة بلقب "فرسان التعليم" على مستوى المملكة

توّج وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور سعد الحربي، مساء اليوم، فرسان تعليم جدة ببطولة مسابقة فرسان التعليم على مستوى المملكة، بعد أن تفوقوا على زملائهم فرسان تعليم الطائف بـ 53 نقطة مقابل 48 نقطة، بحضور مدير عام إدارة نشاط الطلاب بوزارة التعليم الدكتور يوسف الحمود، وذلك بمقر شبكة قنوات وزارة التعليم الفضائية قناة "عين" التعليمية.
وكان فرسان جدة (بسام عبدالمعتني المزروعي - ثانوية علي بن أبي طالب ورائد بسام المرامحي - ثانوية الفيصلية للموهوبين وفجر عبدالرحمن الكعيد - ثانوية البيان النموذجية وشموخ مناحي القحطاني - الثانوية 109) قد تأهلوا إلى النهائي أمام فرسان الطائف بعد تفوقهم في ثلاث جولات؛ الأولى أمام فرسان الباحة في دور الـ 16 بنتيجة 52 نقطة مقابل 47 نقطة، وفي دور الثمانية أمام زملائهم فرسان تعليم تبوك بنتيجة 55 نقطة مقابل 51 نقطة، ليواصلوا تفوقهم في نصف النهائي أمام زملائهم فرسان تعليم عسير بنتيجة 37 نقطة مقابل 34 نقطة، وتأهلهم إلى نهائي المسابقة وتحقيقهم المركز الأول ودرع بطولة المسابقة، بالإضافة إلى جائزة مالية مقدارها 70 ألف ريال.
وهنأت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي فرسان المسابقة بتحقيق البطولة وتمثيلهم المشرّف لتعليم جدة كما قدمت التهنئة لأسرهم ومدارسهم على جهودهم منذ انطلاقة المسابقة حتى تم تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة أن تحقيق اللقب خير محفّز لفرسان التعليم لمواصلة الاطلاع والارتقاء بثقافتهم وتعزيز مهارات المنافسة لديهم، متمنية لهم مواصلة النجاح في المنافسات القادمة.
يُذكر أن مسابقة فرسان التعليم هي برنامج مسابقات تلفزيوني تنافسي جماهيري ضم 64 طالبًا من 16 إدارة تعليمية من مختلف أنحاء المملكة ضمن مسابقة ثقافية تثري الجوانب المعرفية والتعليمية والوطنية، من خلال رؤية المسابقة لإبراز قدرات ومهارات الطلاب والطالبات التنافسية بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وتهدف المسابقة إلى تعزيز الثقافة العلمية لدى الطلبة وتشجيعهم على زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي وتنمية مهارات التعليم الذاتي والتفكير الناقد والإبداعي لديهم والتعبير بطلاقة وكذلك تشجيع روح المنافسة بين الإدارات التعليمية المشاركة إلى جانب تعزيز الانتماء الوطني والتعريف بتراث ومعالم المملكة.