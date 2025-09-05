خلال 3 أشهر.. إنجازات "مؤسسة الأمير محمد بن فهد" تعزز العمل الإنساني والتنمية المجتمعية

واصلت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تنفيذ مشاريعها التنموية والمبادرات المجتمعية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية من عام 2025، في إطار رسالتها لتعزيز العمل الإنساني وتحسين جودة حياة الأفراد، مستلهمة من رؤية القيادة الرشيدة ونهج مؤسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز –رحمه الله–.
وشملت المبادرات التي نُفّذت بالتعاون مع جهات مختلفة، تحسين مساكن 100 أسرة محتاجة ضمن برنامج تحسين مساكن المحتاجين بمنطقة نجران، وصرف مساعدات مالية مباشرة لـ312 مستفيدًا في مناطق متفرقة من المملكة.
كما نفذت المؤسسة أربع دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 60 مستفيدًا ومستفيدة من مركزي "رؤيا" لذوي الإعاقة البصرية، و"بركة"، إلى جانب ثلاث فعاليات نوعية ضمن برنامج "بسمة حياة" للأطفال مرضى السرطان المنومين في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، استفاد منها 80 طفلًا.
وشهدت الفترة ذاتها توقيع مذكرتَي تفاهم مع منطقتي حائل ونجران لدعم البرامج الإنسانية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة البصر العالمية لإجراء العمليات الجراحية وتوفير العلاجات في قارتي آسيا وإفريقيا.
وفي الجانب المعرفي، نظّمت المؤسسة ورشة تدريبية بعنوان "ريادة الأعمال والابتكار"، كما أبرمت اتفاقية مع جامعة الأمير محمد بن فهد لترجمة كتابين حول مستقبل العمل الإنساني والتنمية الإيجابية للشباب، تمهيدًا لتوزيعها على الجهات المعنية في الدول العربية.
من جهته، أوضح الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أن المؤسسة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها الإنسانية والتنموية، بناءً على الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن المؤسسة تحظى بدعم واهتمام مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وهو ما يسهم في تعزيز أثر برامجها وتحقيق أهدافها في خدمة وتنمية المجتمع.