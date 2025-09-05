خلال 3 أشهر.. إنجازات "مؤسسة الأمير محمد بن فهد" تعزز العمل الإنساني والتنمية المجتمعية

وأشار إلى أن المؤسسة تحظى بدعم واهتمام مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وهو ما يسهم في تعزيز أثر برامجها وتحقيق أهدافها في خدمة وتنمية المجتمع.