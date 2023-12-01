قوة سعودية وصورة إيجابية.. قطاع الأعمال يبرز دور ولي العهد في استضافة "إكسبو الرياض"

وتابع: "سيكون هناك عوائد على كل المجالات ومنها الجانب الاقتصادي المتوقع أن يحقق ازدهارًا ملحوظًا ويواصل قفزاته، فمثلاً سيتم زيادة الرحلات الجوية وكذلك البرية وسيكون هناك حراك في التنقلات والزيارات وارتفاع في نسب المبيعات؛ حيث الفعاليات والأنشطة والمطاعم والمقاهي والصناعات والأسواق والإقبال الهائل الذي تجده علاوة على توفير فرص العمل والتوظيف وتوافد الشركات العملاقة".