حثٌّ وخطوات تنفيذية وتعهُّدات.. ولي العهد يرسم ملامح مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

وخلال كلمته جدَّد ولي العهد حثه الدول الأعضاء على استمرار التعاون الإقليمي؛ لتحقيق المستهدفات الطموحة للمبادرة، قائلاً: "إن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الطموحة يتطلب استمرار التعاون الإقليمي، والإسهامات الفاعلة من قِبل الدول الأعضاء؛ للإسهام في الوصول للأهداف المناخية العالمية، وتنفيذ التزاماتها بوتيرة أسرع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. فظاهرة التغير المناخي ليست ظاهرة تتعلق بدولة واحدة، أو مجموعة دول، بل هي تحدٍّ جسيم، يواجه العالم بأكمله، ويهدد الجميع؛ لذا فإن الجميع يتحتم عليه الالتزام بالعمل سوية للخروج من تلك المعضلة، والوصول للحياد الصفري، وتحقيق الهدف الأسمى، وهو الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين، مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة، وهو الهدف الأسمى الذي وضعه العلماء قبل أن يحدث تدهور خطير للمناخ، وما يستتبع ذلك من تأثير سلبي على الأنظمة الإيكولوجية (البيئية) الطبيعية، وعلى البشرية جمعاء".