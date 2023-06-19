المركز الوطني يجري استطلاع رأي لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.. هذه أهم النتائج

أجري المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاع رأي عام حول مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، شارك في الاستطلاع 704 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، ومثلت نسبة الذكور منهم 66% ونسبة الإناث 34%.
وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:هل مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية سيزيد متابعة الدوري محليا قال 86٪ بنعم، فيما يرى 85٪ بأنه يزيد متابعة الدوري إقليمياً، فيما يرى 81٪ انه يزيد متابعة الدوري عالمياً
وعن أكثر القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من هذه النقلة في عالم كرة القدم السعودية يرى 41٪ ان قطاع الألبسة والمستلزمات الرياضية، فيما قال 29٪ ان الاستفادة ستكون في قطاع الفنادق، ويرى 20٪ ان قطاع المطاعم والمقاهي سيتسفيد، فيما يرى 10٪ ان جميع ما سبق مستفيد.
وحول ما تحتاجه الرياضة السعودية لمواكبة هذه النقلة قال 59٪ من العينة تأهيل البنية الرياضية التحتية (إنشاء ملاعب مثلاً).
ويرى 22٪ أنها تحتاج الحد من التعصب الكروي، فيما يرى 15٪ إنها تحتاج رفع مستوى حكام كرة القدم السعوديين، فيما قال: 4٪ إنها تحتاج جميع ما سبق ذكره.