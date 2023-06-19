المركز الوطني يجري استطلاع رأي لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.. هذه أهم النتائج

وعن أكثر القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من هذه النقلة في عالم كرة القدم السعودية يرى 41٪ ان قطاع الألبسة والمستلزمات الرياضية، فيما قال 29٪ ان الاستفادة ستكون في قطاع الفنادق، ويرى 20٪ ان قطاع المطاعم والمقاهي سيتسفيد، فيما يرى 10٪ ان جميع ما سبق مستفيد.