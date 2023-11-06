بحث علمي سعودي يُطوِّر بروتوكولاً مفصلاً لمتابعة جرعات دواء الهيبارين للأطفال

وتفصيلاً، أوضحت الباحثة الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بجامعة الملك خالد، الدكتورة إيمان محمد شروق، أن هذا البروتوكول يحتوي على قِسمَين رئيسيَّين مع هدفَين علاجيَّين مختلفَين، حسب تصنيف المرضى، هما المرضى النازفون والمرضى غير النازفين. لافتة إلى أن الفريق الذي قام بتطوير البروتوكول يتكون من مختصين من مختلف التخصصات الطبية من أجل الحصول على أفضل النتائج.