"تفاصيل المشهد الاقتصادي".. تحديث "منصة بيانات السعودية" بـ19 مؤشرًا و180 دولة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم، عن إضافة مؤشرات جديدة إلى منصة بيانات السعودية، تتضمّن بيانات عن التجارة الدولية للمملكة مع أكثر من 180 دولة حول العالم، وذلك في إطار خطط الوزارة لتصبح المنصة المرجع الموحد والمفضل للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.