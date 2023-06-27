"شرح وتوجيه وتوصيل للمقار".. الكشافة ترشد 8703 حجّاج بيوم التروية

ويتبع الكشافة آلية متقدمة في عملية الإرشاد؛ حيث تتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدوّنة على المعصم، ومن ثم يتم التعرف على مخيمه بعد إدخال بياناته في الحاسب، وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، فيما تسخر الجمعية كثيرًا من الأجهزة الإلكترونية في أعمال الإرشاد؛ من بينها الأجهزة الذكية.