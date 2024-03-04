"تحكم" تقدم أحدث منتجاتها النوعية في المدن الذكية في مؤتمر LEAP24

تشارك الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم) في المؤتمر التقني (ليب 2024) كشريك استراتيجي للذكاء الاصطناعي في المؤتمر والمقام في الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم) القاعة 1 الجناح 10.
وانطلاقًا من دور (تحكم) الريادي محليًا وإقليميًا في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته عبر المنظومة المتكاملة التي تملكها الشركة، تسعترض (تحكم) حلولها المتقدمة بما يحقق تطلعات شركائها من كبرى الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذلك باستخدام قدراتها وحلولها الرائدة باستخدام التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يتم إدارتها وتشغيلها بكفاءات سعودية.
وبما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ورفع مؤشرات جودة الحياة فيها، إذ تقدم (تحكم) أحدث الحلول التقنية التي تعزز التنمية والابتكار التقني، التي ستستعرضها خلال أيام المؤتمر التقني ليب24.