"تحكم" تقدم أحدث منتجاتها النوعية في المدن الذكية في مؤتمر LEAP24

وانطلاقًا من دور (تحكم) الريادي محليًا وإقليميًا في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته عبر المنظومة المتكاملة التي تملكها الشركة، تسعترض (تحكم) حلولها المتقدمة بما يحقق تطلعات شركائها من كبرى الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذلك باستخدام قدراتها وحلولها الرائدة باستخدام التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يتم إدارتها وتشغيلها بكفاءات سعودية.