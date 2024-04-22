"إغاثي الملك سلمان" يوزع 780 سلة غذائية في ولاية الخرطوم بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 780 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة بمحلية جبل أولياء، في ولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها 5.699 فرداً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.160 كيلو غرامًا من التمر في ولايات أمازوناس، بارا، رروندونيا في جمهورية البرازيل الاتحادية، استفاد منها 580 فردًا من الفئات الأكثر احتياجا، وذلك ضمن مشروع توزيع 100 طن من التمور في جمهورية البرازيل الاتحادية والدول المجاورة لها.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 100 طن من التمور للفئات الأكثر احتياجًا في 20 ولاية برازيلية، إضافة إلى 12 دولة أخرى في قارتي أمريكا الجنوبية والوسطى.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للعديد من الدول حول العالم.