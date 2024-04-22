"إغاثي الملك سلمان" يوزع 780 سلة غذائية في ولاية الخرطوم بالسودان

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.160 كيلو غرامًا من التمر في ولايات أمازوناس، بارا، رروندونيا في جمهورية البرازيل الاتحادية، استفاد منها 580 فردًا من الفئات الأكثر احتياجا، وذلك ضمن مشروع توزيع 100 طن من التمور في جمهورية البرازيل الاتحادية والدول المجاورة لها.