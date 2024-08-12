عن غضبة ريما بنت بندر.. "السليمان": كمية التنمر والإساءة التي تعرضت لها "خليف" لم يتعرض لها أي رياضي

ويرصد "السليمان" دفاع الأميرة ريما بنت بندر عن بطلة الجزائر، ويقول: "قالت الأميرة في كلمتها: "لا يمكنني أن أبقى صامتة عما يتم تداوله إعلاميًا بشأن إيمان خليف، أود أن أؤكد تأييدي التام للبيان المشترك من اللجنة الأولمبية الدولية ووحدة الملاكمة لأولمبياد باريس 2024، الصادر في الأول من أغسطس 2024، فالحقائق هنا واضحة، إيمان خليف وُلدت فتاة، وعاشت طول عمرها أنثى.. لكن رغم الحقائق الواردة في البيان المشترك، استمر تداول المعلومات المغلوطة والمضلّلة، والمؤلم أن ذلك ليس فقط أمرًا غير مقبول، وإنما هو محزن أيضًا". وأضافت في ختام كلمتها: "ليس لأحد الحق في أن يشكّك في أنوثة إيمان، والاستمرار ببَثّ المعلومات المضلّلة إنما هو محاولة لسلب كرامتها واستحقاقها، لذلك فإنني أقف اليوم أمام هذه اللجنة الموقرة لأقول إن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، حيث إن الرياضيات الأولمبيات يمثّلن النخبة... إنهن يتدرّبن ليُصبِحن الأفضل، واضطرارنا لأن نخوض في الحديث عن هذا الأمر يُعدّ فشلًا لنا جميعًا، لكن أصبح هذا النقاش أهم من أي وقت مضى!".