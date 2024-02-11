شركة مصادر الجزيرة تزدان بشهادة نظام إدارة أمن المعلومات العالمي ISO 27001

ازدانت خزائن شركة مصادر الجزيرة التجارية في مجال بيع المقطورات والصهاريج وقطع غيار الشاحنات والمعدات الثقيلة بالممكلة، بشهادة نظام إدارة أمن المعلومات العالمي ISO 27001، ضمن مجموعة قوية من الشهادات العالمية.
وسعت الشركة دومًا للتميز والحفاظ على قمة التميز، وهي تعمل على دوامه واستمراريته. باعتباره هو الإنجاز الحقيقي لأي شركة أو مؤسسة، وهو ما رسخت العمل به الشركة التي تعتبر أبرز الشركات الرائدة في مجالها على مستوى المملكة والخليج.
ولأهمية المعلومة سعت الشركة، ممثلة بالرئيس التنفيذي وائل اليوسفي إلى أن يكون عمل الشركة بنظام مؤسسي متكامل من خلال الاهتمام بنظام إدارة المعلومات والبيانات الرقمية للشركة والسعي إلى أن يكون هذا النظام وفقًا للمعايير الدولية للآيزو ISO 27001, باعتبار أن المعلومات هي أيضًا أحد الأصول التجارية الهامة للشركة.
وهذا النظام يساعد الشركة في الحفاظ على سرية وإدارة معلومات العملاء الخاصة بها وحماية بياناتها المالية والملكية الفكرية ومعلومات العملاء الحساسة، كما أنه من شأنه تحديد المخاطر أو إدارة أو تقليل مخاطر المعلومات السرية.
ولأن نظام إدارة أمن معلومات ISO 27001 هو نظام إدارة يتضمن الأشخاص والعمليات وأنظمة المعلومات بهدف توفير أمن معلومات الشركة، فإن إدارة مصادر الجزيرة دعمت كل التوجهات التي تؤدي إلى حماية أصول المعلومات وتوفير ضوابط أمنية كافية ومتناسبة تمنح الثقة للأطراف من عملاء وموردين، وأيضًا ثقة الدولة وحكومة المملكة بالشركة ومقدرتها التنافسية العالية.
ونظرًا لأن أي فشل أمني بسيط يمكن أن يؤدي إلى تكاليف باهظة للغاية، فإن إدارة الشركة وهي تضع في حسبانها تفادي المخاطر تعمل على تنفيذ الضوابط التي تقلل التكاليف على المدى الطويل، وتزيد من ائتمان الشركة وسمعتها في السوق، وهذا النظام أيضًا يعمل على حماية سمعة الشركة وتجنب الأضرار وتوفير المال والتوافق مع متطلبات العملاء والسوق وتقليل المخاطر.
بالتالي فإن إدارة شركة مصادر الجزيرة التجارية ترسل رسالة واضحة إلى عملاء الشركة وموظفيها والأطراف الأخرى بأن لديها نظام لإدارة أمن المعلومات معترف به دولياً وخاصة على الشهادات العالمية في ذلك.