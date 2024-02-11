شركة مصادر الجزيرة تزدان بشهادة نظام إدارة أمن المعلومات العالمي ISO 27001

ونظرًا لأن أي فشل أمني بسيط يمكن أن يؤدي إلى تكاليف باهظة للغاية، فإن إدارة الشركة وهي تضع في حسبانها تفادي المخاطر تعمل على تنفيذ الضوابط التي تقلل التكاليف على المدى الطويل، وتزيد من ائتمان الشركة وسمعتها في السوق، وهذا النظام أيضًا يعمل على حماية سمعة الشركة وتجنب الأضرار وتوفير المال والتوافق مع متطلبات العملاء والسوق وتقليل المخاطر.