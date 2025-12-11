هيئة الصحفيين بالمدينة تنظّم ورشة لحماية الصحفيين من المخاطر السيبرانية

وهدفت الورشة إلى رفع وعي الصحفيين بالمخاطر الرقمية التي تستهدف غرف الأخبار، والتعرّف على أساليب الاختراق الشائعة ضد الإعلاميين وطرق تفاديها، كما تطرقت إلى حماية المصادر والبيانات أثناء جمع المعلومات أو التواصل الميداني، وتعزيز ممارسات الأمان الرقمي داخل المؤسسات الإعلامية.