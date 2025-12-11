هيئة الصحفيين بالمدينة تنظّم ورشة لحماية الصحفيين من المخاطر السيبرانية

أقام فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة ورشة عمل في مجال الأمن السيبراني بعنوان (السلامة الرقمية في غرف الأخبار …كيف تحمي نفسك ومصادرك من الهجمات السيبرانية) والتي قدمها المتخصص في الأمن السيبراني المهندس محمد هاشم بدرشيني المراقب التقني ورئيس تقنية المعلومات بديوان المحاسبة بالمنطقة.
وهدفت الورشة إلى رفع وعي الصحفيين بالمخاطر الرقمية التي تستهدف غرف الأخبار، والتعرّف على أساليب الاختراق الشائعة ضد الإعلاميين وطرق تفاديها، كما تطرقت إلى حماية المصادر والبيانات أثناء جمع المعلومات أو التواصل الميداني، وتعزيز ممارسات الأمان الرقمي داخل المؤسسات الإعلامية.
حيث أُقيمت الورشة في التجمع الصحي بالمدينة بصالة الدكتور فريد النزهة، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين، والمهتمين بالشأن الإعلامي والتقني، وطلاب وطالبات الإعلام، وتضمن مشاركة رغد المرواني وأريج المنور في تقديم الفقرات.
ومن جانبه أشاد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة عماد الصاعدي بالتعاون المثمر مع التجمع الصحي بالمدينة والجهود المبذولة لإنجاح هذه الورشة، مُقدماً شكره للمهندس بدرشيني على تقديم الورشة مؤكداً أهميتها في مجال الصحافة في ظل التطورات التي يشهدها الوطن بشكل عام، والمجال التقني والأمن السيبراني على وجه الخصوص، والتي تواكب رؤية المملكة 2030.