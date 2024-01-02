يستمرّ 10 أيام.. انطلاق مهرجان الحمضيات الثامن في الحريق غدًا

ينطلق، غدًا الأربعاء، مهرجانُ الحمضيات الثامن بمحافظة الحريق الذي تنظّمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويستمرّ لمدّة عشرة أيام، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
ويتضمّن المهرجان "150" محلًّا لعرض منتجات الحمضيات والعسل المحلي والتمور، التي تلاقي دعمًا غير محدود من القيادة لتمكين المزارعين والمنتجين من عرض منتجاتها بكل يسر وسهولة، ودعمًا للإنتاج المحلي.
وقدم محافظُ الحريق محمد الجرباء، الشكرَ لأمير منطقة الرياض على رعايته لمهرجان الحمضيات في نسخته الثامنة بالمحافظة، مثمّنًا دعم واهتمام ومتابعة أمير المنطقة ونائبه، بتنظيم المهرجان الذي يعدّ معلمًا اقتصاديًّا وثقافيًّا وسياحيًّا للمحافظة والمراكز التابعة لها.
وقال: استمرار فعاليات المهرجان كل عام، لم يكن ليتحقّق لولا الدعم والمتابعة المستمران من أمير المنطقة ونائبه؛ لتعزيز التنمية في المحافظة، بما يتوافق ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة.
يذكر أن المهرجان سيشتمل على أجنحة للأسر المنتجة، وأنشطة ثقافية متنوعة، وبرامج موجهة للأسرة والطفل، ورسائل إرشادية موجهة للمزارعين.