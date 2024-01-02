يستمرّ 10 أيام.. انطلاق مهرجان الحمضيات الثامن في الحريق غدًا

وقدم محافظُ الحريق محمد الجرباء، الشكرَ لأمير منطقة الرياض على رعايته لمهرجان الحمضيات في نسخته الثامنة بالمحافظة، مثمّنًا دعم واهتمام ومتابعة أمير المنطقة ونائبه، بتنظيم المهرجان الذي يعدّ معلمًا اقتصاديًّا وثقافيًّا وسياحيًّا للمحافظة والمراكز التابعة لها.