مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ١٧ حاملة مساعدات لأوكرانيا

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم, الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 60 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، تمهيدًا لإيصالها لداخل أوكرانيا, وهي ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، وتشتمل الحمولة على أجهزة كهربائية.