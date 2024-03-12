أمانة حفر الباطن تنبّه: إغلاق مؤقت لطريق أبو عبيدة بن الجراح غدًا

أعلنت أمانة محافظة حفر الباطن عن إجراء يتعلق بإغلاق مؤقت لأحد الشوارع الرئيسية، وذلك لأغراض مهمة ترتبط بتطوير البنية التحتية للمدينة، وذلك في تعميم يؤكد التواصل الشفاف من قبل الأمانة مع المواطنين.
وجاء في الإعلان الذي نشرته أمانة حفر الباطن عبر حسابها الرسمي على منصة (x)، أنه سيتم إغلاق طريق أبو عبيدة بن الجراح من تقاطع الخزان حتى تقاطع أبو موسى الأشعري، وذلك يوم غدٍ الأربعاء.
وأكدت الأمانة أن الهدف من هذا الإغلاق المؤقت هو استكمال أعمال البنية التحتية الضرورية في المنطقة، وذلك لتحسين خدمات البلدية وتوفير بيئة مرورية آمنة ومناسبة للمواطنين والمقيمين.
وقدمت الأمانة شكرها للمواطنين على تعاونهم المستمر، معربةً عن اعتذارها لأي إزعاج قد يتسبب به هذا الإغلاق المؤقت، ومؤكدةً أنها تعمل بجدية على إنجاز الأعمال المطلوبة في أسرع وقت ممكن؛ لضمان سلامة وراحة الجميع.