أمانة حفر الباطن تنبّه: إغلاق مؤقت لطريق أبو عبيدة بن الجراح غدًا

وقدمت الأمانة شكرها للمواطنين على تعاونهم المستمر، معربةً عن اعتذارها لأي إزعاج قد يتسبب به هذا الإغلاق المؤقت، ومؤكدةً أنها تعمل بجدية على إنجاز الأعمال المطلوبة في أسرع وقت ممكن؛ لضمان سلامة وراحة الجميع.