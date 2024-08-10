وسط حضور جماهيري كبير.. "صيف الباحة" يتوج فعاليّاته بالحفل الترفيهي الرئيسي وتكريم "الباهوت" و"فنان العرب"

برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة شهد وكيل إمارة الباحة، الدكتور عبدالمنعم الشهري، مساء أمس، الحفل الرئيسي لمهرجان صيف الباحة للعام الحالي 2024م، بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة، وذلك بحضور جماهيري نوعي فاق الـ(3500) شخص على مقاعد مسرح قاعة الأمير سلطان بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري، يتقدمهم أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان الصيف الدكتور علي السواط.
واستهل الدكتور السواط الحفل بحديث بيّن فيه أن الأمانة وفرت عددًا من الحافلات التي قدمت خدمة النقل الترددي مجانًا للحضور من مواقع المواقف المخصصة للمركبات إلى مقر الحفل، وذلك لتنظيم حركة النقل من وإلى مكان الاحتفال، بالتعاون مع إدارة المرور، إضافة إلى عددٍ من عربات الغولف لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان وصول الحضور بكل يسر وسهولة وتفادي الازدحام والاختناقات المرورية.
وأشار "السواط" إلى أن الحفل تضمّن حدثًا مهمًا وهو تكريم فنان العرب محمد عبده، والشاعر والملحن المهندس خالد الباهوت، لاشتراكهما في عمل فني يخص الباحة بعنوان "ديرتي الخضراء" في صيف عام 2021، قدمه بتألق فنان العرب على المسرح المكشوف بمراوة بمدينة الباحة وسط حضور جماهيري فاق 5 آلاف شخص، كان له الأثر الأكبر في الترويج السياحي للمنطقة والتسويق لها كوجهة سياحية ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030، وأصبحت مقطوعة "باحة تعالي للضباب" أيقونة سياحية وهوية بصرية وعلامة غنائية تشرفت الأمانة بتصميمها وتنفيذها ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري كعبارة مكتوبة بأحرف مضيئة وبحجم كبير ثلاثي الأبعاد في عددٍ من المنتزهات الرئيسية لتكون شاهدًا بصريًا على أهم الوجهات التي يحرص السياح على زيارتها وتوثيقها.
وأشاد الدكتور السواط برسالة الفن الغنائي التي جسدتها هذه الأغنية التي أصبح يرددها الكبار والصغار داخل وخارج المنطقة في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتشجيع السياحة الداخلية والتعريف بالميز النسبية والمقومات الطبيعية لمنطقة الباحة على نطاق واسع.
ولفت إلى أن الحفل يُعد أنموذجًا مصغرًا متنوعًا لما قدّم من فعاليّات استعراضية وغنائية وترفيهية وعروض مسرحية وأدبية، حيث قدمت لأكثر من مليوني زائر وسائح للمنطقة خلال صيف هذا العام في المدن والمحافظات المستهدفة بقطاع السراة تحت شعار "صيّف في الباحة تراها أروق"، إضافة إلى الفعاليّات التي استهدفت جميع شرائح المجتمع والتي زادت على 500 فعالية سياحية وترفيهية، ونفذت في مواقع الفعاليّات وكذلك في الحدائق العامة والمتنزهات والقرى التراثية والمواقع الطبيعية.
وختم "السواط" كلمته بتقديم شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على رعايته ودعمه لمهرجان الصيف لهذا العام، وللشركاء الاستراتيجيين من القطاعات الأمنية والخدمية ورجال الأعمال والأهالي ولسائر الرعاة، كما قدم شكره للداعمين من خارج المنطقة وهم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة السياحة وهيئة السياحة ووزارة الثقافة ممثلة في هيئاتها المختلفة ووزارة الرياضة وكذلك الهيئة العامة للترفيه، ولكل من وقف أو أسهم في إنجاح هذا المهرجان.
عقب ذلك انطلق الحفل الذي تضمن العديد من الفقرات توزعت بين الفولكلورات الشعبية، والقصائد الشعبية الوطنية ، ومشاركات الأطفال، والعروض العالمية الحية، وسهرة غنائية، وفقرة تكريم الجهات الحكومية والأهلية المشاركة والداعمة لفعاليّات المهرجان.
كما جرى السحب على الجائزة الكبرى وهي عبارة عن "سيارة"، إضافة إلى (20) جهاز جوال ذكيًا ليختم الحفل بتكريم جميع الرعاة والمشاركين، والداعمين لمهرجان صيف الباحة.