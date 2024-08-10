وسط حضور جماهيري كبير.. "صيف الباحة" يتوج فعاليّاته بالحفل الترفيهي الرئيسي وتكريم "الباهوت" و"فنان العرب"

وأشار "السواط" إلى أن الحفل تضمّن حدثًا مهمًا وهو تكريم فنان العرب محمد عبده، والشاعر والملحن المهندس خالد الباهوت، لاشتراكهما في عمل فني يخص الباحة بعنوان "ديرتي الخضراء" في صيف عام 2021، قدمه بتألق فنان العرب على المسرح المكشوف بمراوة بمدينة الباحة وسط حضور جماهيري فاق 5 آلاف شخص، كان له الأثر الأكبر في الترويج السياحي للمنطقة والتسويق لها كوجهة سياحية ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030، وأصبحت مقطوعة "باحة تعالي للضباب" أيقونة سياحية وهوية بصرية وعلامة غنائية تشرفت الأمانة بتصميمها وتنفيذها ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري كعبارة مكتوبة بأحرف مضيئة وبحجم كبير ثلاثي الأبعاد في عددٍ من المنتزهات الرئيسية لتكون شاهدًا بصريًا على أهم الوجهات التي يحرص السياح على زيارتها وتوثيقها.