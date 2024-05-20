1238 طالبًا وطالبة.. نائب أمير جازان يُكَرّم المتفوقين من الصف الثاني الثانوي بالمنطقة

وألقت الطالبة جوري بنت محمد صافي كلمة التعليم والتفوق أشارت خلالها إلى جهود الطلاب والطالبات المكرمين الذين حصدوا الدرجات الكاملة في التحصيل الدراسي والانضباط المدرسي، وكذلك جهود الآباء والأمهات، والمعلمين والمعلمات؛ حيث يمثلون جميعًا جزءًا من ملامح رؤية المملكة 2030م التي بدت واضحة التشكل للعالم؛ مؤكدة أن قرار التفوق لا يكون بالتمني ولا بالأحلام، وإنما يكون بالعمل الدؤوب، والجد والاجتهاد، والصدق مع الله ثم مع الوطن وقيادته.