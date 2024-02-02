جازان.. القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 64 كلجم من مادة الحشيش المخدر

وأهابت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.