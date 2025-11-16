بدعم من المملكة.. انطلاق البرنامج التدريبي حول "الأمن الوطني" بتنظيم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

انطلق البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان "الأمن الوطني" اليوم، في مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمدينة الرياض، ضمن مبادرات دعم وبناء القدرات التي تقدمها حكومة المملكة لصالح المرشحين من الدول الأعضاء في التحالف، وبلغ عددها (46) برنامجًا تدريبيًا ومهنيًا في مختلف مجالات محاربة الإرهاب، شملت المجال الفكري، والمجال الإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري.