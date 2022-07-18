"عشوائيات جدة" تزيل 28 حياً وفق الخطة التنفيذية

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة عن مواصلة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، حيث بلغ مجموع الأحياء المزالة والتي يجري إزالتها 28 من أصل 32 حيّاً.
وأفادت اللجنة باستمرار أعمال الإزالة في 8 أحياء وهي: (بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، والعزيزية، والرحاب، والربوة).
وأكدت أنها ستستكمل أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية وفقًا لخطتها التنفيذية المعدلة والمعلنة سابقًا وتشمل: (المنتزهات، وقويزة، والعدل والفضل، وأم السلم وكيلو 14 الشمالي).