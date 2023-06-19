"نظام المعاملات".. لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير في هذه الحالة

وجاء في الفرع الأول من الفصل المعنون بمسؤولية الشخص عن فعله وفي المادة العشرين بعد المائة أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة الحادية والعشرون بعد المائة، أنه إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئاً بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك فيما تضمنت المادة الثانية والعشرون بعد المائة أن يكون الشخص مسؤولاً عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز، وإذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.