القوات الجوية تشارك في التمرين المختلط «المحارب إنیوخوس 2024» باليونان

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في التمرين الجوي المختلط «المحارب إنیوخوس 2024»، الـذي يُنفَّذ في مركز الحرب الجوية بجمهورية اليونان في إبريل المقبل، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وتفصيلاً، وقف قائد القوات الجوية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين قبل مغادرتها قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.
واستمع الفريق الركن تركي بن بندر إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشـاركة إلى استعدادات وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات، والتقى المشاركين، وحثهم على بذل الجهد والاستفادة من التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه. كما أكد تمثيل وطنهم خير تمثيل.
وبهذه المناسبة أكد قائد القوات الجوية أن تمرين «إنيوخوس 2024» يعد من أكبر التمارين على مستوى قارة أوروبا، فيما تشارك القوات الجوية بست طائرات من نوع «تايفون» بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.
وقال إن مشاركة القوات الجوية في التمرين تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية، وتبادل واكتساب الخبرات للأطقم الجوية والفنية والمساندة في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية، والتـدريب على التخطيط وتنفيذ عمليات جوية معقدة في بيئة مؤلفة من قوات مختلطة متعددة الجنسيات.