القوات الجوية تشارك في التمرين المختلط «المحارب إنیوخوس 2024» باليونان

واستمع الفريق الركن تركي بن بندر إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشـاركة إلى استعدادات وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات، والتقى المشاركين، وحثهم على بذل الجهد والاستفادة من التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه. كما أكد تمثيل وطنهم خير تمثيل.