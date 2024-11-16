الرئيس التونسي يستقبل وزير الاستثمار ويستعرضان علاقات التعاون

وفي بداية الاستقبال، نقل "الفالح"، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، وتمنياتهما الصادقة لتونس وشعبها بتحقيق المزيد من التقدم والنمو والاستقرار؛ فيما أعرب فخامته عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ومكانته على المستويين العربي والعالمي؛ مؤكدًا الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في العالم العربي والإسلامي.