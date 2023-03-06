بررت ذلك بارتفاع الطلبيات.. شركات التوصيل تربح مئات الآلاف وتستغل مواقف جامع بتيماء

تستغل عدد من شركات التوصيل مواقف جامع ابن باز بمحافظة تيماء عن طريق مندوبيها لتوصيل الطلبيات للعملاء، في ظاهرة وصفها الأهالي بأنها غير نظامية، وتُسبب ازدحامًا للمواقف التي خُصصت للجامع.
ويجد الأهالي أنفسهم مضطرين لاستلام بضائعهم في مواقف الجامع بعد رفض الشركات إيصالها لمنازلهم، وهو الأمر الذي يعده العملاء تقصيرًا من الشركات التي تدر عليها طلبات التوصيل مئات الآلاف من الريالات.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن شركات التوصيل تبرر ذلك بارتفاع عدد الطلبيات، فإذا زادت على 50 طلبية فإن العميل عليه للحضور لاستلامها في مواقف الجامع.
من جهة أخرى، طالب الأهالي بمنع شركات التوصيل من استغلال مواقف الجامع، مشددين على أنه على الشركات إيجاد حلول لذلك، من بينها توفير مقر لهم، يتم من خلاله توصيل الطلبات، أو إيصالها لمنازل عملائهم.