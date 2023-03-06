بررت ذلك بارتفاع الطلبيات.. شركات التوصيل تربح مئات الآلاف وتستغل مواقف جامع بتيماء

من جهة أخرى، طالب الأهالي بمنع شركات التوصيل من استغلال مواقف الجامع، مشددين على أنه على الشركات إيجاد حلول لذلك، من بينها توفير مقر لهم، يتم من خلاله توصيل الطلبات، أو إيصالها لمنازل عملائهم.