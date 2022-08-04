أمانة جدة تستعيد أراضيَ حكومية بمساحة 10 آلاف م2 بأبحر الجنوبية

وأوضح رئيس بلدية أبحر الجنوبية المهندس أيمن دمنهوري، أن الفرق الميدانية المشتركة للأمانة بالتعاون من الجهات المعنية تمكنت من رصد تعدٍّ على أرضٍ حكومية، جرى استغلالها من بعض المواطنين الذين قاموا بتسوير أراضٍ حكومية بشكل غير نظامي، مما يعد تعديًّا على الممتلكات العامة.