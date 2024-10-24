اشتراطات جديدة لحاويات النفايات.. منع وضعها على زوايا الطرق ومسارات المشاة

طرحت وزارة البلديات والإسكان عبر منصة "استطلاع"، دليلًا جديدًا يحدد اشتراطات صارمة لاختيار مواقع حاويات النفايات في المناطق التجارية والسكنية والأماكن العامة؛ بهدف الحد من التشوه البصري وضمان سهولة الحركة.
وتحظر الاشتراطات الجديدة وضعَ الحاويات على زوايا الطرق والمنعطفات، أو بالقرب من معابر المشاة، وتمنع وضع الحاويات الكبيرة على الطرق الرئيسية؛ مؤكدة أن تحديد مواقعها يجب أن يراعي توفير ممرات مشاة وأرصفة كافية لتسهيل الحركة وكفاءة الاستخدام.
يشمل الدليل ضرورة وضع الحاويات على أسطح مستوية، ومعالجة المَيَلان إن وجد؛ لمنع انزلاق الحاويات، كما يتضمن توفير حواجز أو علامات أرضية لتحديد أماكنها، وضمان تهوية جيدة في مناطق التجميع.
ونصت الاشتراطات على إخفاء الحاويات عن المساكن والمناطق العامة باستخدام أسوار أو أشجار، وتجنب وضعها بالقرب من مداخل الوحدات السكنية أو المحال التجارية. كما يجب توفير نقاط صرف صحي عند مواقع الحاويات لمنع تأثير المياه الزائدة عليها أو على البيئة المحيطة.
وأكد الدليلُ أن تنفيذ هذه الاشتراطات سيتم بالتنسيق بين المشغلين والأمانات والبلديات، مع مراعاة كثافة التطوير وعدد الوحدات السكنية في الشوارع؛ مما يضمن تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة في الأحياء المختلفة.