اشتراطات جديدة لحاويات النفايات.. منع وضعها على زوايا الطرق ومسارات المشاة

ونصت الاشتراطات على إخفاء الحاويات عن المساكن والمناطق العامة باستخدام أسوار أو أشجار، وتجنب وضعها بالقرب من مداخل الوحدات السكنية أو المحال التجارية. كما يجب توفير نقاط صرف صحي عند مواقع الحاويات لمنع تأثير المياه الزائدة عليها أو على البيئة المحيطة.