في "الأجاويد".. أمانة جدة تداهم معملًا للتبغ وتضبط سجائر بلا أختام ضريبية

من ناحيته، قال المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس: فرق الرقابة تمكنت خلال جولاتها الميدانية بحي "الأجاويد" جنوب المحافظة من ضبط معمل لإنتاج المعسل داخل سكن عمال؛ حيث عُثر في الموقع على 100 كرتون لسجائر بلا أختام ضريبية، بالإضافة لماكينات تعبئة وتغليف، ومواد لتحضير المعسل غير صالحة للاستهلاك، فضلًا عن مطبوعات ورقية تحمل أسماء لعلامات تجارية تم ضبطها.