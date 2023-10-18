مزود بسكاكين ويمزق الهدف.. ماذا تعرف عن "صاروخ هيلفاير" الذي طلبته إسرائيل من أمريكا؟

واستخدمت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إي" الصاروخ على حد سواء، في عمليات خاصة والصاروخ الذي يصنع تحت اسم "R9X"، مزود برأس غير متفجر، يتجاوز وزنه 45 كيلوغراماًي ويتطلب استخدامه معلومات استخباراتية عالية الدقة، كما أنه موجه بالليزر؛ حسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".