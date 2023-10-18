مزود بسكاكين ويمزق الهدف.. ماذا تعرف عن "صاروخ هيلفاير" الذي طلبته إسرائيل من أمريكا؟

تحدثت وسائل إعلام غربية مطلع هذا الأسبوع عن طلب تقدمت به إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتوريدها بالمزيد من صواريخ "هيلفاير" عالية الدقة الموجهة بالليزر والمزودة بالسكاكين والشفرات والتي تؤدي لتمزيق الهدف.
ووفقاً لشبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، نقلاً عن سكاي نيوز، فإن الطلب الإسرائيلي قيد النظر من قبل مسؤولي البنتاغون الأمريكي.
يأتي ذلك في وقت تسجل فيه غزة المزيد من الضحايا بعد استهدافها بغارات إسرائيلية كان آخرها أمس عندما تم استهداف مستشفى المعمداني والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات.
وصواريخ هيلفارد عبارة عن صواريخ "جو-أرض" موجهة بالليزر، ويشار إليها غالباً باسم صواريخ "أطلق وانس"؛ لأن المُشغل يحدد الهدف ويطلق النار عليه، ويعتبر نسخة محدثة من صاروخ هيلفاير (AGM-114)، يضرب الهدف بشكل مركّز دون انفجار؛ مما يتيح تقليص دائرة الاستهداف بشكل كبير.
وتم تقديم الصاروخ كسلاح مضاد للدبابات في الثمانينيات؛ وفق "موقع 24"، وبدأ استخدامه على الطائرات بدون طيار بعد أحداث 11 سبتمبر لاستهداف الأفراد.
واستخدمت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إي" الصاروخ على حد سواء، في عمليات خاصة والصاروخ الذي يصنع تحت اسم "R9X"، مزود برأس غير متفجر، يتجاوز وزنه 45 كيلوغراماًي ويتطلب استخدامه معلومات استخباراتية عالية الدقة، كما أنه موجه بالليزر؛ حسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
ويحتوي الصاروخ على ستة سكاكين تخرق هيكلها قبل ثوانٍ من لحظة الاستهداف كي تقتل كل من يوجد على مقربة مباشرة من الهدف.
وبإمكان الصاروخ -وفق تقارير عسكرية- اختراق أكثر من 100 رطل من المعدن، علماً بأنه صُمم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما؛ بهدف تقليص عدد الضحايا بين المدنيين خلال عمليات واشنطن الخاصة في مختلف أنحاء العالم.