افتتاح 3 مدارس للطفولة المبكرة بالليث ضمن خطة التوسع للعام الدراسي 1446هـ

وأضاف: يسهم هذا التوسع في مدارس الطفولة المبكرة، في تحسين جودة التعليم وردم الفجوة في التدريس بين مرحلتيْ رياض الأطفال والصفوف الأولية، والمستوى التحصيلي بين الجنسين؛ مقدمًا شكره لقيادات الوزارة على الاهتمام والمتابعة في الارتقاء بالعملية التعليمية.