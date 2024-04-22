افتتاح 3 مدارس للطفولة المبكرة بالليث ضمن خطة التوسع للعام الدراسي 1446هـ

أصدر مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، قرارًا، بافتتاح ثلاث مدارس للطفولة المبكرة للعام الدراسي 1446هـ، وهي: مدرسة الشاطئ، مدرسة الإمام الأوزاعي، مدرسة السعدية.
وتفصيلًا، يأتي هذا القرار بناءً على خطاب وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، بافتتاح مدارس وفصول الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1446هـ في عدد من إدارات التعليم.
وأكد مدير تعليم الليث، أن اهتمام وزارة التعليم بالطفولة المبكرة؛ يأتي من اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها للتعليم؛ لأنه يمثل الركيزة الرئيسية لبناء المجتمع، وبما يحقق رؤية المملكة 2030 في حصول كل طفل سعودي على حق التعليم أينما كان في ضوء خيارات متنوعة.
وأضاف: يسهم هذا التوسع في مدارس الطفولة المبكرة، في تحسين جودة التعليم وردم الفجوة في التدريس بين مرحلتيْ رياض الأطفال والصفوف الأولية، والمستوى التحصيلي بين الجنسين؛ مقدمًا شكره لقيادات الوزارة على الاهتمام والمتابعة في الارتقاء بالعملية التعليمية.