التقاه "الربيعة".. مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بالبرامج الطبية للمملكة لتحسين الوضع الصحي بالعالم

التقى اليوم المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في لندن.