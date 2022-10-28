"الأمن البيئي" يضبط 29 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

وذكر المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (39) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (9) مواطنين، و(6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(5) مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيمان من الجنسية السودانية، و(3) مقيمين من الجنسيات المصرية والفلبينية والنيبالية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.