أمير جازان: بكل فخر صدرنا أول منتج من نوعه في الحديد بالمملكة إلى أمريكا

وقال أمير جازان: أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، نظير دعمهما اللامحدود -يحفظهما الله - لجميع مناطق المملكة ومنها منطقة جازان، حتى وصلنا اليوم، وبكل فخر لتصدير أول منتج من مدينة جيزان للصناعات الأساسية والتحويلية، وعبر مينائها اللوجستي، وهو عبارة عن مادة سبك الحديد الصلب "Pig Lron"، الذي يعتبر أول منتج من نوعه يتم صناعته في المملكة العربية السعودية، والمُتَّجِه بإذن الله إلى ولاية نيو أورلينس الأمريكية، في إنجاز يؤكد تطور ومتانة تنظيم القطاع التعديني والصناعي في المملكة وتحقيقه لمستهدفات رؤية السعودية 2030.