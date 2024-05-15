أمير القصيم يشهد إبرام "غرفة عنيزة" اتفاقية إنشاء مركز السليمان لريادة الأعمال

فيما بارك أمير المنطقة توقيع الاتفاقية، مؤكدًا أن إنشاء مثل هذه المراكز يسهم في دعم القطاع التعليمي، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير سبل التعليم والتدريب على مختلف الأصعدة، وتبادل الخبرات؛ لتقديم خدمات مجتمعية مهمة، وتأهيل الكوادر الوطنية في العديد من المجالات.