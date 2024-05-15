أمير القصيم يشهد إبرام "غرفة عنيزة" اتفاقية إنشاء مركز السليمان لريادة الأعمال

شهد أمير القصيم، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بمكتبه في بريدة اليوم، توقيع اتفاقية لإنشاء مركز عبدالله السليمان لريادة الأعمال بالغرفة التجارية بعنيزة.
وأبرم الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد الصيخان، ورئيس مجلس إدارة شركة إنجاز السعودية الدكتور غسان السليمان، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم.
وتهدف هذه الشراكة لإنشاء مركز عبدالله السليمان لريادة الأعمال بغرفة عنيزة، وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل عبر برامج تدريبية وتعليمية متخصصة، بالتعاون مع المراكز التدريبية العالمية.
فيما بارك أمير المنطقة توقيع الاتفاقية، مؤكدًا أن إنشاء مثل هذه المراكز يسهم في دعم القطاع التعليمي، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير سبل التعليم والتدريب على مختلف الأصعدة، وتبادل الخبرات؛ لتقديم خدمات مجتمعية مهمة، وتأهيل الكوادر الوطنية في العديد من المجالات.